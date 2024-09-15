Полушка ҂АΨѲI (1719) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲI (1719) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1963 проданному на аукционе Katz Auction за 860 USD. Торги состоялись 24 февраля 2018.

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