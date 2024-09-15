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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨѲI (1719) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полушка ҂АΨѲI (1719) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨѲI (1719) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (122) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲI (1719) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1963 проданному на аукционе Katz Auction за 860 USD. Торги состоялись 24 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲI (1719) НД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1719 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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