Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨѲI (1719) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (122) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲI (1719) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1963 проданному на аукционе Katz Auction за 860 USD. Торги состоялись 24 февраля 2018.
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
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Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
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