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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1722 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка 1722 года - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1722 года - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1722 года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе SINCONA AG за 400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия Полушка 1722 на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полушка 1722 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1722 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1722 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1722 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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