Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1722 года (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1722 года. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе SINCONA AG за 400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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