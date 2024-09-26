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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨИ (1708)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 31900 RUB
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность F
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
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Россия Полушка ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи Полушка 1708 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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