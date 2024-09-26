Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨИ (1708)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 31900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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