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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1708 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨИ (1708) МД
Средняя цена 65 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨИ (1708) БК
Средняя цена 110 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Денга ҂АΨИ (1708) ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полушка ҂АΨИ (1708) ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 33
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