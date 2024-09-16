Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 26 - 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год 1708
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
1323 $
Цена в валюте аукциона 98399 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1253 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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