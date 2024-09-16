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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 26 - 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1708
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
1323 $
Цена в валюте аукциона 98399 RUB
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1253 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF25
Цена
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
Россия Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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