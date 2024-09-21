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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Речи Посполитой (Тинфовое дело) Тинф Петра I - Россия

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Тинф 1707-1709

Для Речи Посполитой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨЗ (1707) Год славянский R2, R3 0 0҂АΨЗ (1707) I-L Год славянский Un 0 01707 I-L R1, R2 0 101707 IL-L R1 0 871707 IL-L-G R3 0 61708 IL-L R1, R2 0 451708 R1 0 251708 IL-L Новодел R2 0 81709 IL-L R3 0 2
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