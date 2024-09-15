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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1707 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Тинф 1707 года IL-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1707 года IL-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
8920 $
Цена в валюте аукциона 7000 GBP
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Тинф 1707 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Тинф 1707 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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