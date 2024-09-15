Тинф 1707 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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