Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф 1707 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (16)
- Rauch (3)
- RedSquare (1)
- Renaissance Auctions LLC (1)
- Roma Numismatics (6)
- SINCONA (12)
- Stack's (5)
- Александр (18)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (13)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
8920 $
Цена в валюте аукциона 7000 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Тинф 1707 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск