Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой". Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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