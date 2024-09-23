Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год 1708
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5010 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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