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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1708
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5010 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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