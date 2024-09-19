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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой". Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Тинф ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой" Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф ҂АΨЗ (1707) года "Для Речи Посполитой" Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 26 - 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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