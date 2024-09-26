Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф ҂АΨЗ (1707) года I-L "Для Речи Посполитой". Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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