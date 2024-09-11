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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1709 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Тинф 1709 года IL-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1709 года IL-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1709
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1709 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41365 проданному на аукционе Stack's Bowers за 57575 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Тинф 1709 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Тинф 1709 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия Тинф 1709 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Россия Тинф 1709 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Тинф 1709 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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