Тинф 1709 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1709 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41365 проданному на аукционе Stack's Bowers за 57575 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

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