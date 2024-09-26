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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1709 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Гривна ҂АΨѲ (1709) БК
Средняя цена 570 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Гривна ҂АΨѲ (1709) БК Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Гривна ҂АΨѲ (1709) БК Новодел. Медь
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 1
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