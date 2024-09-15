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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БГ (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БГ - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БГ - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года со знаком БГ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БГ на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 29074 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БГ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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