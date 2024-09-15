Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БГ (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года со знаком БГ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск