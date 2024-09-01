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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК. Новодел. Медь (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Медь

Аверс монеты - Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривна
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
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  • AURORA (1)
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривна 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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