Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК. Новодел. Медь (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Медь
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривна
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- AURORA (1)
Где продать?
Для продажи Гривна 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск