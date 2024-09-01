Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК. Новодел. Медь (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2020.

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