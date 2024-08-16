Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31431 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

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