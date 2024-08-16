Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривна
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31431 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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