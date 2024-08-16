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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривна
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31431 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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