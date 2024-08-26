Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨѲ (1709) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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