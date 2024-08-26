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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨѲ (1709) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) МД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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