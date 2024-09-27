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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривна
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 300000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 51000 RUB
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Гривна ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Гривна 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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