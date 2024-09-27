Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривна
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 300000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 51000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Дата 24 июля 2022
Сохранность VF20 RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF20 RNGA
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Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF DETAILS
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF20
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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