Гривна ҂АΨѲ (1709) года БК (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Империя за 300000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность UNC (2) AU (22) XF (33) VF (35) F (3) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (9) XF40 (2) VF35 (4) VF20 (3) DETAILS (1) Сервис RNGA (5) NGC (1)

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