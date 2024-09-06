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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨѲ (1709) БК на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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