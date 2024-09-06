Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨѲ (1709) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨѲ (1709) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4399 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF20
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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