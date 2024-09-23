Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Höhn (4)
- Rare Coins (6)
- RedSquare (7)
- SINCONA (2)
- Александр (5)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1709 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск