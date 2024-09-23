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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Höhn (4)
  • Rare Coins (6)
  • RedSquare (7)
  • SINCONA (2)
  • Александр (5)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 7088 RUB
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1709 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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