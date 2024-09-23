Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨѲ (1709)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе SINCONA AG за 1550 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (4)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность F15
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия Денга ҂АΨѲ (1709) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1709 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1709 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск