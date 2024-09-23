Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨѲ (1709)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨѲ (1709) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе SINCONA AG за 1550 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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