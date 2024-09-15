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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1707 года IL-L-G "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Тинф 1707 года IL-L-G "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1707 года IL-L-G "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L-G. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (5)
  • Александр (1)
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия Тинф 1707 IL-L-G "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

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