Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф 1707 года IL-L-G "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L-G. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (5)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Где продать?
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