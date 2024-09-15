Тинф 1707 года IL-L-G "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L-G. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность AU (2) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) AU53 (2) XF40 (1) VF30 (1)