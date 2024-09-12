Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год 1708
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Александр за 23000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
903 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
7008 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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