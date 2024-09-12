Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Александр за 23000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность UNC (21) AU (11) XF (2) VF (9) F (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (12) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (3) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (1) Сервис NGC (6) ННР (7) RNGA (1) PCGS (1)

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