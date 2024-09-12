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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1708 года IL-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1708
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1708 года "Для Речи Посполитой" со знаком IL-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Александр за 23000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
903 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
7008 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Тинф 1708 IL-L "Для Речи Посполитой" на аукционе AURORA - April 10, 2019
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Тинф 1708 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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