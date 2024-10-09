Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Тинф 1707 года I-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 6,4 гр
- Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Тинф
- Год 1707
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком I-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 8500 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
10831 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
8637 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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