Тинф 1707 года I-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком I-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 8500 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

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