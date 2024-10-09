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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Тинф 1707 года I-L "Для Речи Посполитой" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Тинф 1707 года I-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Тинф 1707 года I-L "Для Речи Посполитой" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 6,4 гр
  • Чистого серебра (0,1029 oz) 3,2 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Тинф
  • Год 1707
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Тинф 1707 года "Для Речи Посполитой" со знаком I-L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 8500 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
10831 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
8637 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность F12
Цена
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия Тинф 1707 I-L "Для Речи Посполитой" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Тинф 1707 "Для Речи Посполитой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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