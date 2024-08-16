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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИ (1708) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИ (1708) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИ (1708) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИ (1708)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИ (1708) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Империя за 115000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) БК на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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