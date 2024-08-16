Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИ (1708) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИ (1708)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИ (1708) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Империя за 115000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность VF
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Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
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