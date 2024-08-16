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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨИ (1708)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (1)
  • Lucernae Numismática (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (13)
  • RedSquare (7)
  • SINCONA (4)
  • Universum Coins GmbH (1)
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  • Знак (1)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF35 BN
Цена
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Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨИ (1708) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1708 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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