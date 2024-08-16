Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨИ (1708)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨИ (1708) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF35 BN
Цена
******
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Где продать?
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