Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨИ (1708) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨИ (1708)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИ (1708) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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