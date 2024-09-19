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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨИ (1708) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨИ (1708) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨИ (1708) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨИ (1708)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨИ (1708) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨИ (1708) МД на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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