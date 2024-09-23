Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,05 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Монеты и Медали за 75000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
807 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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