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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,05 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИI (1718) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Монеты и Медали за 75000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
807 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность F15
Цена
******
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность F15
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1718 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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