Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨΓ (1703) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨΓ (1703)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΓ (1703) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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