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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1703 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) Голова больше. "САМОДЕРЖЕЦЪ"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ"
Средняя цена 230000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΓ (1703) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΓ (1703) Портрет узкий
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΓ (1703) Портрет узкий Чеканен в кольце
Средняя цена 180000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΓ (1703) Портрет работы Ф. Алексеева
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) Корона открытая
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) Корона закрытая
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 12
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