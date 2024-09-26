Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона открытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона открытая
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨΓ (1703)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе SINCONA AG за 295000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
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