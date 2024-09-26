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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона открытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона открытая

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе SINCONA AG за 295000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
73300 $
Цена в валюте аукциона 70000 CHF
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
315998 $
Цена в валюте аукциона 295000 CHF

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1703 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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