Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года. Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года. Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе The New York Sale за 230000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

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