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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года. Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года Голова меньше "ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года Голова меньше "ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года. Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе The New York Sale за 230000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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