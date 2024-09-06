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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703) года. Голова больше. "САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова больше. "САМОДЕРЖЕЦЪ"

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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