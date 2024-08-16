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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет узкий" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет узкий" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет узкий" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет узкий". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе SINCONA AG за 160000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет узкий" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет узкий" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
98270 $
Цена в валюте аукциона 7500000 RUB
Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет узкий" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1703 "Портрет узкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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