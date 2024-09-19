Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона закрытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона закрытая
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨΓ (1703)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
22278 $
Цена в валюте аукциона 1600000 RUB
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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