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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона закрытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона закрытая

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года Корона закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) года. Корона закрытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
22278 $
Цена в валюте аукциона 1600000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
17200 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΓ (1703) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1703 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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