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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨΓ (1703) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨΓ (1703) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨΓ (1703) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,33 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΓ (1703) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе SINCONA AG за 750 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΓ (1703) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1703 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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