Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΓ (1703)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе SINCONA AG за 170000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
80775 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
73743 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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