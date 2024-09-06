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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет работы Ф. Алексеева" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет работы Ф. Алексеева" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΓ (1703)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет работы Ф. Алексеева". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе SINCONA AG за 170000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
80775 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
73743 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΓ (1703) "Портрет работы Ф. Алексеева" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1703 "Портрет работы Ф. Алексеева" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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