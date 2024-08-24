Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет узкий". Чеканен в кольце (Россия, Петр I)
Разновидность: Чеканен в кольце
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΓ (1703)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΓ (1703) года "Портрет узкий". Чеканен в кольце. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе SINCONA AG за 165000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- SINCONA (1)
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