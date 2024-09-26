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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1719 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1719
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

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