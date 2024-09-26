Полушка 1720 года НД. Год смешанный "17K" (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года со знаком НД. Год смешанный "17K". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

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