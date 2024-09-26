Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1720 года НД. Год смешанный "17K" (Россия, Петр I)
Разновидность: Год смешанный "17K"
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года со знаком НД. Год смешанный "17K". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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