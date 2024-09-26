Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1720 года НД. Год смешанный "17K" (Россия, Петр I)

Разновидность: Год смешанный "17K"

Аверс монеты - Полушка 1720 года НД Год смешанный "17K" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1720 года НД Год смешанный "17K" - цена монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года со знаком НД. Год смешанный "17K". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (2)
  • WCN (1)
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1720 НД на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Полушка 1720 НД на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1720 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск