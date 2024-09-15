Полушка 1720 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MS67 за 31000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность AU (5) XF (6) VF (14) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (5) XF45 (2) VF35 (6) DETAILS (1) BN (13) Сервис NGC (13) RNGA (1)

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