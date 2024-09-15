Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1720 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MS67 за 31000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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