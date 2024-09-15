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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1720 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полушка 1720 года НД Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1720 года НД Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MS67 за 31000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1720 НД на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия Полушка 1720 НД на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1720 НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1720 НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1720 НД на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1720 НД на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1720 НД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка 1720 НД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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