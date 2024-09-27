Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨИI (1718) года. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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