Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨК (1720) года. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨК (1720) года. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 RUB. Торги состоялись 18 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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