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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨК (1720) года. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полушка ҂АΨК (1720) года Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨК (1720) года Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨК (1720) года. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 RUB. Торги состоялись 18 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полушка ҂АΨК (1720) на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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