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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 18 GBP
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полушка 1704 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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