Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 18 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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