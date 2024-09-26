Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1721 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полушка 1721 года НД Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1721 года НД Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1721
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (3)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1721 НД на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1721 НД на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1721 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск