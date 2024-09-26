Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1721 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1721
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (3)
- Александр (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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