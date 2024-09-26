Полушка 1721 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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