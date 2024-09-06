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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1721 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1721 Портрет в латах Без ветви на груди
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
2 рубля 1721 Портрет в латах Ветвь на груди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рубля 1721 Портрет в латах "ИМПЕРАТ. I САМОДЕРЬ"
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨКА (1721) Портрет в наплечниках Без ветви на груди
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨКА (1721) Портрет в наплечниках C ветвью на груди
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 381
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨКА (1721) K Портрет в наплечниках С ветвью на груди
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 726
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨКА (1721) Портрет в наплечниках Без ветви на груди
Средняя цена 760 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨКА (1721) Портрет в наплечниках С ветвью на груди
Средняя цена 330 $
Продажи
0 168
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