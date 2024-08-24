Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: C ветвью на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (382) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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