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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: C ветвью на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" C ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" C ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (382) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". C ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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