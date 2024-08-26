Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨКА (1721) года K "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: С ветвью на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (727) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" со знаком K. С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 44000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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