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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨКА (1721) года K "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: С ветвью на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨКА (1721) года K "Портрет в наплечниках" С ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨКА (1721) года K "Портрет в наплечниках" С ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (727) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" со знаком K. С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 44000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) K "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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