1 рубль ҂АΨКА (1721) года K "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" со знаком K. С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 44000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (39) AU (173) XF (258) VF (210) F (3) Нет оценки (43) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (3) MS61 (8) MS60 (18) AU58 (25) AU55 (44) AU53 (24) AU50 (33) XF45 (33) XF40 (20) VF35 (16) VF30 (11) VF25 (3) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (29) Сервис NGC (64) RNGA (24) ННР (7) CGC (1) PCGS (16)

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