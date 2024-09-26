Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (5)
- Busso Peus (1)
- Gorny & Mosch (12)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (1)
- Künker (16)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzenonline (2)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (10)
- Rauch (3)
- Russiancoin (12)
- SINCONA (3)
- Stack's (2)
- WCN (2)
- Александр (15)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (4)
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Полтина 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск