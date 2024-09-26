Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (5)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (12)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • Künker (16)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzenonline (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (10)
  • Rauch (3)
  • Russiancoin (12)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (2)
  • WCN (2)
  • Александр (15)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
629 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1721 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск