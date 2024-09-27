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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1721 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - 2 рубля 1721 года "Портрет в латах" Без ветви на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1721 года "Портрет в латах" Без ветви на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1721
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1721 года "Портрет в латах". Без ветви на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8063 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
20638 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
10625 $
Цена в валюте аукциона 9708 EUR
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1721 "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1721 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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