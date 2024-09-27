2 рубля 1721 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1721 года "Портрет в латах". Без ветви на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8063 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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