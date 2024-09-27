Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1721 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1721
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1721 года "Портрет в латах". Без ветви на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8063 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
20638 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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