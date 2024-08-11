Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 1144000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 87000 RUB
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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