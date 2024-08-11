1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 1144000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность UNC (2) AU (15) XF (21) VF (11) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (1) NGC (4) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Busso Peus (1)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (8)

Katz (5)

Künker (8)

New York Sale (1)

Numismatica Ranieri (1)

Rare Coins (2)

Rauch (4)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (1)

Westfälische (1)

Александр (9)

Знак (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)