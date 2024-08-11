Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 1144000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (8)
  • Katz (5)
  • Künker (8)
  • New York Sale (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (4)
  • Rhenumis (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (9)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 87000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1721 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск